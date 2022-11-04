  • BIST 4.216,98
  • Altın 1003.611
  • Dolar 18.5655
  • Euro 18.4607
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 4 °C
»

Şebinkarahisar Milli Emlak Şefliği'nden satılık ve kiralık taşınmaz

Çevre Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Şebinkarahisar’da bulunan mülkiyetindeki bazı taşınmazları satılığa çıkardı. Satış işlemi açık artırma ile yapılacak. Aynı ihale ile bazı taşınmazlar ise kiraya verilecek.
Şebinkarahisar Milli Emlak Şefliği'nden satılık ve kiralık taşınmaz

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Şebinkarahisar’da bulunan mülkiyetindeki bazı taşınmazları satılığa çıkardı. 

Satış işlemi açık artırma ile yapılacak. 

Aynı ihale ile bazı taşınmazlar ise kiraya verilecek. 

İhaleyi Şebinkarahisar Milli Emlak Şefliği yapıyor. 

İhale tarihi 14.11.2022 olarak ilan edildi. 

Şebinkarahisar Milli Emlak Şefliği'nden satılık ve kiralık taşınmazların listesi için TIKLAYIN.  

sebinkarahisar-milli-emlak-satilik-arsa.jpg

Gazeteilksayfa.com


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yalova Üniversitesi teknisyen ve güvenlik alacak04 Kasım 2022 Cuma 09:56
  • Lahey Büyükelçiliğine sözleşmeli sekreter alınacak04 Kasım 2022 Cuma 09:48
  • TOKİ Mihalgazi Sakarıılıca’ya 71 konut yapacak04 Kasım 2022 Cuma 09:41
  • Çankaya Emek’te icradan satılık dükkan03 Kasım 2022 Perşembe 16:33
  • Gölbaşı’nda Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan satılık 5 dönüm arazi03 Kasım 2022 Perşembe 16:28
  • Hacettepe Üniversitesi kuru gıda alımı yapacak03 Kasım 2022 Perşembe 16:22
  • Ege Üniversitesi’ne akademisyen alımı yapılacak02 Kasım 2022 Çarşamba 10:41
  • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi alacak02 Kasım 2022 Çarşamba 10:36
  • Pursaklar’da icradan satılık 3+1 daire02 Kasım 2022 Çarşamba 10:28
  • TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü  Müfettiş Yardımcısı alıyor01 Kasım 2022 Salı 13:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti