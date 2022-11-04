Şebinkarahisar Milli Emlak Şefliği'nden satılık ve kiralık taşınmaz

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Şebinkarahisar’da bulunan mülkiyetindeki bazı taşınmazları satılığa çıkardı.
Satış işlemi açık artırma ile yapılacak.
Aynı ihale ile bazı taşınmazlar ise kiraya verilecek.
İhaleyi Şebinkarahisar Milli Emlak Şefliği yapıyor.
İhale tarihi 14.11.2022 olarak ilan edildi.
Şebinkarahisar Milli Emlak Şefliği'nden satılık ve kiralık taşınmazların listesi için TIKLAYIN.
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