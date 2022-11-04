Şebinkarahisar Milli Emlak Şefliği'nden satılık ve kiralık taşınmaz

Çevre Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Şebinkarahisar’da bulunan mülkiyetindeki bazı taşınmazları satılığa çıkardı. Satış işlemi açık artırma ile yapılacak. Aynı ihale ile bazı taşınmazlar ise kiraya verilecek.