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Şebnem hemşirenin ölümü: Penceredeki parmak izlerinin grafik halinde bildirilmesi istendi

Kadıköy'de geçtiğimiz haziran ayında bir pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden Şebnem Köker'in (29) ölümüne ilişkin müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık Timuçin Bayhan, suçlamayı kabul etmedi.
Şebnem hemşirenin ölümü: Penceredeki parmak izlerinin grafik halinde bildirilmesi istendi

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Timuçin Bayhan katıldı. Duruşmada Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker ile taraf avukatları da yer aldı. 

Mahkeme Başkanı Emniyet Müdürlüğü'nden istenen DNA analiz profillerinin Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini fakat ATK'dan henüz cevap gelmediğini söyledi. Abdullar Köker, kızının katledildiğini öne sürerek "Kızımın tırnak sürüntüsünde başka bir kadına ait DNA profili de çıkıyor. Bunlar kime ait tespit edilemiyor. Niye odada Şebnem ve sanığın olduğu kabul ediliyor da başka kişilerin de olmuş olabileceği kabul edilmiyor. Bunları anlamak mümkün değil" şeklinde konuştu. 

Köker'in aile avukatları "Bizce maktul, sanıkla arasında olan itiş kakış sonucu sanık tarafından itilerek veya atılarak düşürülmüştür. Bu da ispatlanmıştır çünkü maktulün tırnak sürüntüsünde sanığa ait DNA'ya rastlanmıştır" dedi. 

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Söz verilen sanık Timuçin Bayhan, "Odada üçüncü bir kişi kesinlikle yoktu. Otelin kamera kayıtlarının olmadığını bana cinayet büro söyledi. Şebnem'in bana hediye ettiği gider 20-30 cm uzunluğunda ahşap bir gitardır. Bunla kediye bile vursanız kedi ölmez. Keşke ortaya çıksa da üzerinde kan olmadığı falan ispatlansa" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı, müvekkili hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti. 

PARMAK İZLERİ GRAFİK HALİNDE MAHKEMEYE BİLDİRİLECEK 

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, pencerenin alt tarafında sanığa ait parmak izlerinin bulunduğuna dair emniyet birimine yazı yazılarak, söz konusu izin pencerenin alt kasasındaki konumlanmasının grafik halinde mahkemeye bildirilmesini istedi. Sanık Timuçin Bayhan hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Şebnem Köker'in 7 Haziran 2021'de Kadıköy'de bir pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybettiği anlatılıyor. İddianamede Köker'in ölümünden sorumlu tutulan sanık Timuçin Bayhan'ın ise "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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