Sebze ve meyve fiyatları yarı yarıya düşecek

Türkiye’de meyve ve sebzelerin hasat edildiği Adana’da hasatların başlamasıyla birlikte haldeki ürünlerin fiyatları düşmeye başladı. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Doğan, fiyatların 2 hafta içerisinde yarı yarıya düşeceğini söyledi.

Verimli tarım ovalarıyla Türkiye’nin en erkenci sebze ve meyvelerinin hasat edildiği Adana’da başta soğan, patates, salatalık ve nektarin olmak üzere birçok üründe hasat başladı.

Hasat ile birlikte fiyatlarda düştü. Yaklaşık 3 hafta önce kilogram fiyatı 10 liradan salatalık şimdilerde Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi’nde 1 liradan, 15 liraya satılan patates 6 liradan, 5 liraya satılan soğan ise tazesi 3 lira, geçen sezonki ise 1 buçuk liradan satılıyor.

Ayrıca halde şeftali 20, nektarin 20, erik 15, portakal 4 ve muz 18 liradan satılıyor.