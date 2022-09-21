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Sedat Peker suç örgütü üyesi Emre Olur tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi

Organize suç örgütü elebaşı firari sanık Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan Ahmet Emre Olur, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Sedat Peker suç örgütü üyesi Emre Olur tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi

Arnavutluk'ta yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen Olur'un İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Olur, buradaki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan Olur, ifadesinin ardından "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Olur'un hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Ne olmuştu?
Hakkında "tehdit", "suçu ve suçluyu övmek", "hakaret", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "basit yaralama", "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından adli makamlarca aranan Olur, Tiran Havalimanı'nda gözaltına alınarak 18 Eylül'de Türk yetkililere teslim edilmişti.

Bu kapsamda gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen Olur, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülmüştü.

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