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Şehidin kanı yerde kalmadı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesindeki operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Şehidin kanı yerde kalmadı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden PKK/YPG'li teröristlerden 5'inin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinde yer alan açıklamada, Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgede operasyonlarımız sürüyor." ifadelerine yer verildi.

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