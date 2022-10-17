Şehir merkezinden geçen koyun sürüsü için trafik durdu

TOKAT'ta yayladan dönen koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu. Koyunların geçişi için polis ekipleri trafiği durdurdu.

Tokat'ın Almus ilçesi Dumanlı Yaylası'ndan 5 gün önce yola çıkarılan koyun sürüsü akşam saatlerinde kent merkezine uluştı. Yüzlerce koyunun caddeden geçişi sırasında ilginç görüntüler oluşturdu. Polis ekipleri ise koyunların geçisi esnasında güvenlik amacıyla Cumhuriyet Meydan'ında trafiği bir süre durdurdu.

Besicilik yapan Dereyaka köyünden Burak Altuntaş, "Mayıs ayında Dumanlı Yaylası'na çıkmıştık. Artık kış yaklaştı, köyümüze geri dönüyoruz. Koyunlarımız yeşilliğini aldı. Dede geleneğine şimdi de biz devam ediyoruz. Geleneksel hale geldi. Bizden sonra da bizim çocuklarımız devam ettirecek. 5 gündür yoldayız" dedi.