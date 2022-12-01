Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başladı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da denetim yapıldı. Sürücü Salih Turnabozlu, "Bu uygulamaya herkesin riayet etmesi gerekiyor." dedi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentin giriş ve çıkış noktalarında yapılan denetimlerde, kurallara uymayan ticari araçların trafikte seyretmelerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Ekipler, araçlarında kış lastiği kullanan sürücülere teşekkür etti.

CEZASI BİN 152 LİRA

Kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine 1152 lira ceza uygulanacak.

Sürücü Salih Turnabozlu, AA muhabirine, kış lastiğinin her araç için gerekli olduğunu söyledi.

4 AY SÜRECEK

Bugün itibariyle başlatan uygulama 4 ay devam edecek ve 1 Nisan 2023 tarihinde son bulacak.

Kendisinin de aracına kış lastiğini yaklaşık 15 gün önce taktırdığını ifade eden Turnabozlu, "Trafik ve can güvenliği açısında kış lastiği önemli. Bu uygulamaya herkesin riayet etmesi gerekiyor. Can güvenliğimiz için kış lastiğini taktırmamız lazım." dedi.

Edirne ve Tekirdağ'da da kontroller devam ediyor.