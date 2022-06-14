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Şehit ailelerinden 'Salihe Aydeniz' protestosu

ANKARA'da şehit aileleri ve gaziler, HDP'den 24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır milletvekili seçilen, DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz'in polise yumruklu saldırısını protesto ederek, HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı.
Şehit ailelerinden 'Salihe Aydeniz' protestosu

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Terör Mağdurları Derneği, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı, HDP Genel Merkez binası önünde basın açıklaması yaptı. Ellerinde 'HDP kapatılsın' yazılı dövizler taşıyan grup adına açıklama yapan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, İstanbul Kadıköy'de polis memuruna yapılan saldırıya tepki göstererek, "Bu tokat sadece polisimize değil bütün Türk milletine atılmıştır. Yüce milletimizin evlatları olan polisimize tokat atan elleri kırar, satılık ve kiralık beyinleri lanetleriz. Bu olay gösteriyor ki HDP bir siyasi parti değil PKK'nın, Kandil'in irtibat ofisidir. Kürt halkının verdiği oylarla seçilen HDP'lilere bir kez daha buradan sesleniyorum; sizler PKK sözcüsü elemanı ve militanısınız. Polisimize tokat atmanın başka da bir izahı yoktur. Sizler asla Kürt halkının temsilcisi değilsiniz. Kürtlerin başına gelebilecek en büyük belasınız, en büyük felaketsiniz" dedi. 

Açıklamanın ardından grup, parti binasının önüne siyah çelenk bıraktı. 

Açıklama sırasında HDP Genel Merkezi bahçesinde bulunan bazı kişilerin halay çektiği görüldü.

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