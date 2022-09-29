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Şehit annesi 78 yaşında Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi

Şanlıurfa'da şehit piyade er Ömer Faruk Kılcı'nın 78 yaşındaki annesi Hatice Kaçar, kahraman oğlunun kabrinde de okuyabilmek için ilerlemiş yaşına rağmen Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.
Şehit annesi 78 yaşında Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi

Şanlıurfa Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Tunceli'nin Hozat ilçesinde 24 yıl önce vatani görevini yaparken teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan piyade er Ömer Faruk Kılcı'nın annesi Hatice Kaçar (78), oğlunun kabri üzerinde Yasin-i Şerif okuyamadığı için Kur'an-ı Kerim öğrenmeye karar verdi.

Anne Kaçar, ilerlemiş yaşına rağmen Haliliye İlçe Müftülüğüne bağlı Hasan Hüseyin Kur'an Kursu'na kaydını yaptırdı.

Yaklaşık 5 yıl yaz-kış demeden büyük bir azim göstererek kursa giden Kaçar, kurs hocalarının da desteğiyle 78 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hatice Kaçar, hem Allah'a hem de şehit oğluna yakışır bir anne olmak için Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini belirterek, "En çok da şehit oğlumun kabrinde okuyabilmek için Kur'an-ı Kerim öğrenmek istedim. Okumanın yaşı olmadığı için 5 yıl boyunca kursa devam ettim. Şimdi artık Kur'an-ı Kerim öğrendim ve 5 kez de hatmettim. İnsanın içinden geldikten sonra hiç bir şey için geç değil. Şimdi de nasip olursa Umre için hazırlanıyorum. Aileler çocuklarına onu, bunu, interneti öğreteceklerine Kur'an-ı Kerim öğretsinler." ifadelerini kullandı.

Kur'an Kursu öğreticisi Medine Demir ise Kaçar'ın büyük bir azim ve gayretle Kuran-ı Kerim'i öğrendiğini, verilen her ödevi en iyi şekilde yerine getirdiğini belirtti.

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