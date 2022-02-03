Şehit babası yürekleri dağladı: Hakkını helal et oğlum
Şırnak'ın Cizre ilçesindeki hudut karakoluna teröristlerin düzenlediği havan saldırısında, terhisine 20 gün kala şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan, memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Acılı baba Hilmi Tarcan, şehidin tabutu başında, “Hakkını helal et oğlum” diyerek oğlundan son kez helallik istedi.
Acılı baba Hilmi Tarcan, şehidin tabutu başında, “Hakkını helal et oğlum” diyerek oğlundan son kez helallik istedi.
03 Şubat 2022 Perşembe 14:54
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