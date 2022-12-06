Şehit düşen Binbaşı Mehmet Duman kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

TSK ve MİT'in başarılı operasyonları karşısında iyice köşeye sıkışan PKK-YPG'nin kahpece tuzakladığı YPG'nin patlaması sonucu Binbaşı Mehmet Duman şehit düştü. 1981 doğumlu ve 1 çocuk babası Mehmet Duman'ın eşi Beyhan Duman acı haberle yıkıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın başarılı operasyonları ile iyice köşeye sıkışan bölücü terör örgütü korkakça kahpe tuzaklar kurmaya yelteniyor. PKK-YPG’nin kalleşçe ve korkakça tuzakladığı bir EYP’nin patlaması sonucu Piyade Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu.

1981 doğumlu ve 1 çocuk babası Mehmet Duman, memleketi Adana'da toprağa verilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın şehit olduğunu şöyle duyurdu: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 05 Aralık 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Komd.Bnb. Mehmet DUMAN şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, paylaştığı başsağlığı mesajında “Kahraman silah arkadaşımız, 5 Aralık 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.

SİZLERİ DE İHANETİ DE UNUTMAYACAĞIZ

Abdullah Ağar, Duman’ın şehit düşmesiyle ilgili twitter hesabından “Eli kanlı terör örgütü YPG/PKK’nın sinsice, kalleşçe, korkakça tuzakladığı bir EYP'nin patlaması sonucu Zap’ta şehadete yürüdü. Ruhun şad olsun aziz kardeşim. Sizleri de, yapılan ihaneti de unutmayacağız” paylaşımında bulundu.

Mehmet Duman kimdir ?

1981 Adana doğumlu olan Binbaşı Mehmet Duman’ın şehadet haberi Ceyhan’da oturan anne babası Aysel ve Ali Duman çifti ile Çukurova’da ikamet eden eşi Beyhan Duman’a askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidimizin evi ve baba evine Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları, taziye için şehidin evine ve baba evine akın etti.

Şehit Binbaşı Mehmet Duman’ın bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin çarşamba günü memleketi Adana Ceyhan’ın Sağkaya Mahallesinde defnedileceği bildirildi.

