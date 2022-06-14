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Şehit Eren Bülbül maskeli ziyaret, annesini duygulandırdı

Erzurumlu ortaokul öğrencileri, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15) mezarını ziyaret etti.
Şehit Eren Bülbül maskeli ziyaret, annesini duygulandırdı

Erzurum'un Palandöken Turgut Özal Ortaokulu öğrencileri, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti.

14 öğrenci ziyarete Eren'in fotoğrafı yer alan maske takarak geldi. Burada dualar eden ve şiirler okuyan öğrenciler, Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü duygulandırdı. Öğrenciler, Ayşe Bülbül'e oğlunun fotoğrafının yer aldığı üzerinde 'İyi ki varsın Eren' yazılı tablo hediye etti.

Okul Müdürü Taner Meral, gezinin başlangıcını Eren Bülbül'ün mezarından yapmak istediklerini belirterek, "Eren kardeşimizin yaşı öğrencilerimizin yaşına yakın olması münasebetiyle durumu daha iyi kavramaları, maneviyatı ve mukaddesatı özümsemeleri açısından 14 öğrencimizi bu geziye dahil ettik.

Eren kardeşimizin maskelerini yaptırdık. Öğrencilerimiz şehidimizin annesine biz de sizin bir evladınız olmaktan mutluyuz duygusunu vermeye çalıştı.

Ayşe annemizi biraz duygulandırarak gözyaşına boğduk ama biz şehit ve gazi bir milletiz. Ne kadar üzülsek te bununla gurur duyuyoruz” diye konuştu.

‘MASKELERİ GÖRÜNCE EREN’İ GÖRMÜŞ GİBİ OLDUM’ 
Ayşe Bülbül, kendisini ziyarete gelen çocukların yüzünde oğlunun maskesini görünce çok duygulandığını belirterek, "Benim yanıma gelen bütün çocuklar Erenlerim ve evladımdır. Çocukları gördüğüm zaman gururlanıyorum.

Yüzlerindeki maskeleri görünce Eren’i karşımda görmüş gibi oldum. Bundan mutlu oldum ve gururlandım ama biraz da hüzünleniyorum. Erenimin acısı herkesin gönlünde olduğu için bu da benim gururum oluyor” ifadelerini kullandı.

Öğrenci İlayda Taşkesen ise şehit Eren Bülbül’ün kabrini ziyaret ettiği için çok duygulandığı belirterek, “Burada Eren’in mezarına geldik. Onun için dualar ettik. Allah bize de bu güzel topraklarda ölmeyi nasip eylesin. Eren üzüntüyle ölmedi. Bizim ve vatanımız için öldüğünden dolayı onunla gurur duyuyorum” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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