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Şehit Fethi Sekin'in babası hayata gözlerini yumdu

İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen, çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Şehit Fethi Sekin'in babası hayata gözlerini yumdu

İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı ve uzun namlulu saldırıyı önleyen, mermisi bitince teröristlerin açtığı ateşle şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, 2 yıl önce evinde felç geçirdi. Bir süre Elazığ'da, oğlunun ismi verilen Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Mehmet Zeki Sekin, yaklaşık 1 ay önce Ankara'ya sevk edildi. Sekin, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BAKAN SOYLU'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sekin için Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Soylu, "Cesaret timsali şehidimiz Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki amcamız, can emanetini sahibine teslim etti. Rabbim, evladıyla cennette buluşmayı nasip eylesin. Başımız sağ olsun" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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