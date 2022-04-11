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Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Adana'da jandarmaya ait minibüs ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in naaşı, İstanbul'da toprağa verildi.
Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sadri Erdil, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Jandarma Genel Komutanı Orgenaral Arif Çetin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür askeri erkan katıldı.

Törende şehidin eşi Gizem Şahin ile annesi Merve Şahin'in ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi. Acılı aileyi jandarma personeli teselli etmeye çalıştı.

Şehit Şahin'in naaşı, burada İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde defnedildi.

Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında önceki gün otomobille askeri araç çarpışmış, kazada 2 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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