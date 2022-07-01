Şehit Oğuzhan Duyar Sağlık Ocağı açıldı

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Şefkat Mahallesi’ne inşa edilen Şehit Oğuzhan Duyar Sağlık Ocağı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla açıldı.

Açılışta katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören Belediyesi olarak güzel bir sağlık ocağını hizmetine sunuyoruz. Eski sağlık ocağımızın sağlamlığı konusunda sıkıntı olunca yeni sağlık ocağımızı yaptık. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşlarımızın sağlıklarına ve sağlamlıklarına vesile olsun.” dedi.

“SAĞLIK OCAĞIMIZIN HİKÂYESİ VAR”

Şehit Oğuzhan Duyar Sağlık Ocağı inşa edilmeden önce burada yer alan Şefkat Sağlık Ocağı’na ilişkin bir de hikâye paylaşan Altınok şunları dile getirdi:

“Şefkat Sağlık Ocağı’nın da bir hikâyesi var. Eski Sağlık Bakanımız rahmetli Osman Durmuş’u Şefkat Sağlık Ocağı’mızın açılışına davet etmiştik, kendisi de gelmişti. Kendisine, Keçiören’in il nüfusundan fazla nüfusa sahip, büyük bir ilçe olduğunu ve bir de hastaneye ihtiyaç duyduğumuzu söylemiştim. Hem de kendilerinin Keçiören’de yaşadığını, buraya bir eser bırakmasının iyi olacağını söylemiştim. Bakanımız da olur, yapalım demişti ve hastane yapılacak arsayı planlayıp bulmuştuk. Şimdiki Sanatoryum Hastanemizin karşısında yer alan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanemizin hafriyatını belediye olarak aldık. Böylece bakanlığımızla iş birliğinde şehrimize bir hastane kazandırdık. Bugün açılışını yaptığımız bu sağlık ocağımızın böyle bir hikâyesi var. Allah rahmetli bakanımızdan ve emek veren herkesten razı olsun. Her yerde bu hikâyeyi anlattım, anlatmaya da devam edeceğiz.”

“TÜRKİYE’DE EN ÇOK SAĞLIK OCAĞI YAPAN BELEDİYEYİZ”

1994 yılından itibaren Keçiören Belediyesinin öncülüğünde yerel yönetimlerin hizmet çeşitliliğini artırdığını da vurgulayan Altınok, “Yerel yönetimler çöp, temizlik, asfalt yapardı. Onu da düzgün yapamazdı. Yürüyüş yolları, sosyal belediyecilik, engelli hizmetleri, eğitim, sağlık ve kültür konularıyla ilgilenemezdi. Biz bunu Türkiye’de yıktık. Bu hizmetlerin yörüngesi 1994’te değişmiştir. Türkiye’de en çok sağlık ocağı yapıp bakanlığımıza veren belediyeyiz. Bir de 180 yataklı hastane yaptık. Atapark’ta ve Ayvalı’da da sağlık ocaklarımız için projelerimizi hazırladık, ihalesini yapacağız. 953 bin nüfusumuz var. Sağlık hizmetimiz olmazsa olmaz. Sağlık hizmetini vatandaşımızın ayağına ne kadar götürebilirsek o kadar güzel olur. Sağlık her şeyin başıdır. Sağlık kurumlarımızın birçoğunda ‘buranın çevre düzenlemesi Keçiören belediyesi tarafından yapılmıştır’ yazar. Pandemi döneminde de hastane ve sağlık kahramanlarımıza destek verdik. İnsanlarımıza nasıl can oluruz, nasıl tedavi ederiz diye savaş verdiler.” İfadelerini kullandı.

Diğer katılımcılar da sağlık ocağının yapımına destek veren Keçiören Belediyesine ve Başkan Altınok’a teşekkürlerini ilettiler. Açılış Şehit Oğuzhan Duyar’ın ailesinin de katılımıyla kurdele kesilerek yapıldı.