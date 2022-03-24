  • BIST 2.183,05
  • Altın 925.652
  • Dolar 14.8364
  • Euro 16.351
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 3 °C
»

Şehit Polis Aygün, memleketi Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ndeki patlamada şehit olan polis memuru Necati Aygün (32), memleketi Aydın'ın Çine ilçesinde, son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Polis Aygün, memleketi Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl merkeze bağlı Kaleönü Mahallesi'ndeki Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde, dün, saat 13.30 sıralarında, eğitim alanına anti tank mühimmatı sevkiyatı yapılırken patlama oldu.

Patlamada yaralanan özel harekat polisleri Necati Aygün ve Birol İli, kaldırıldıkları Bingöl Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit oldu.

Malatya ve ardından da Bingöl'de görev yaptığı öğrenilen 6 yıllık polis Aygün'ün cenazesi, bugün memleketi Aydın'ın Çine ilçesine getirildi.

Evli ve 1 çocuk babası olan şehit Aygün'ün gece Çine Devlet Hastanesi'nin morgunda bekletilen cenazesi, gündüz Karakollar Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Şehidin cenazesi, evin önüne geldiğinde, eşi Gülçimen Aygün, babası Mehmet Aygün (62) ve meslektaşları ağladı.

Gülçimen Aygün, "Beni bırakıp nereye gidiyorsun" diyerek eşinin ardından gözyaşı döktü.

BAKAN SOYLU CENAZEYİ OMUZLADI 
Burada dua okunup helallik alınmasının ardından şehit polisin cenazesi öğle Karakollar Mahallesi Camisi'ne götürüldü.

Buradaki cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, şehidin yakınları ve Çineliler katıldı.

Şehidin babası Mehmet Aygün, cenazede güçlükle ayakta durabildi.

Özel Harekat polisinin koluna girdiği Mehmet Aygün, oğlunun resmini öperek ağladı.

Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından şehit polisin cenazesi, Bakan Soylu'nun da aralarında olduğu grup tarafından omuzlandı.

Şehit polisin Karakollar Mahallesi Mezarlığı'na götürülen cenazesi, toprağa verildi.

AMCASI DA ŞEHİT OLMUŞTU 
Ailesinin 2 çocuğundan 1'i olan Necati Aygün'ün, kendisi gibi polis memuru olan amcası Mestan Aygün de 16 yıl önce Uşak'ta göreve giderken ekip otosunun kaza yapmasıyla şehit olmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Olağanüstü NATO zirvesi başladı24 Mart 2022 Perşembe 12:41
  • Beyzbol sopalı taksicinin 7,5 yıla kadar hapsi istendi24 Mart 2022 Perşembe 11:43
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi24 Mart 2022 Perşembe 11:43
  • Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında anılıyor24 Mart 2022 Perşembe 11:41
  • SGK geçen yıl kanser tedavisine 10 milyar lira harcadı24 Mart 2022 Perşembe 11:39
  • Görevden alınan İl Sağlık Müdürü, uzman çavuş hakkında kınama mesajı yayımlatmış24 Mart 2022 Perşembe 11:23
  • Ankara esnafından Ukrayna'ya gıda yardımı24 Mart 2022 Perşembe 11:21
  • 6 yıl hapisle aranan PKK'lı, yol kontrolünde yakalandı24 Mart 2022 Perşembe 11:18
  • İstanbul Havalimanı'nda cebine gizlediği 467 gram pırlanta ele geçirildi24 Mart 2022 Perşembe 11:03
  • Çaldıkları çeklerle dolandırıcılık yapan şebekeye 13 ilde operasyon düzenleniyor24 Mart 2022 Perşembe 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti