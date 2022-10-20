  • BIST 3.927,28
  • Altın 976.403
  • Dolar 18.5759
  • Euro 18.2187
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
»

Şehit polis memuru Hızır Bekir Baybörü son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde 8 Ekim'de trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan polis memuru Hızır Bekir Baybörü'nün cenazesi Ankara'da toprağa verildi.
Şehit polis memuru Hızır Bekir Baybörü son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Baybörü için öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin tabutu başında polisler nöbet tuttu.

2022_10_aa-29203188.jpg

TRAFİK KAZASINDA YARALANAN POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU 

Şehidin eşi İrep, oğlu Mete, annesi Yaşar ve babası Abdullah Baybörü ile yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, kortej eşliğinde cami avlusundan çıkarılarak Karşıyaka Şehitliği'ne götürüldü.
Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara Valisi Vasip Şahin, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da katıldı. Camideki törenin tamamlanmasının ardından Bakan Soylu, şehit annesinin elini öperek acılı anneyi teselli etti.

2022_10_aa-29203190.jpg

İL DIŞINA GÖREVE GİDİYORLARDI 

İl dışı göreve giden Çanakkale Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ümit Erdem'in kullandığı 17 UT 309 plakalı hafif ticari araç ile Hüseyin Kocaçam idaresindeki 10 GA 361 plakalı kamyonet 8 Ekim'de Havran Büyükdere Mahallesi Kavşağı yakınlarında çarpışmıştı. Sürücü Erdem ve aynı araçtaki polis memuru Hızır Bekir Baybörü ile kamyonet sürücüsü Kocaçam yaralanmıştı.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kendi kendine doğalgaz faturası hesaplama20 Ekim 2022 Perşembe 11:21
  • FETÖ’den yakalanan Zafer Biryol kimdir, hangi takımlarda oynadı?20 Ekim 2022 Perşembe 11:00
  • Açılış için Ankara'ya gelen muhtarlarla ilgili iddiaya yalanlama20 Ekim 2022 Perşembe 10:08
  • Ankara Adliyesi'nde intihar girişimi: Polis ikna etti20 Ekim 2022 Perşembe 09:59
  • Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı son boykot da kaldırıldı20 Ekim 2022 Perşembe 01:19
  • Bozkurt işareti yüzünden kürsüden indirilen sporcudan Bahçeli’ye ziyaret20 Ekim 2022 Perşembe 01:16
  • Bartın maden faciasını Meclis Komisyonu araştıracak20 Ekim 2022 Perşembe 01:04
  • Ehliyet yenileme süresi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2 yıl uzatıldı19 Ekim 2022 Çarşamba 22:02
  • Putin'den sıkıyönetim kararı19 Ekim 2022 Çarşamba 17:53
  • Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali, aralıkta açılacak19 Ekim 2022 Çarşamba 17:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti