Şehit polis memuru Sedat Gezer'in adı spor kompleksinde yaşatılacak

Mersin Mezitli'de polisevine düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in adı, ilçede yapımı tamamlanan spor kompleksine verildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Neşet Tarhan başkanlığında gerçekleştirilen belediye meclisinin ekim ayı toplantısında, 26 Eylül'de ilçedeki polisevine düzenlenen terör saldırısı da gündem maddeleri arasında yer aldı.

Saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in isminin, Akdeniz Mahallesi'nde yapımı tamamlanan spor kompleksine verilmesine yönelik talep oylandı.

Öneri, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Terör saldırısını kınayan bildirinin okunduğu toplantıda, Gezer'in çocuklarının eğitim masrafları için 20 bin lira tahsis edilmesi de kararlaştırıldı.

Tarhan, terörün her türlüsüne karşı olduğunu belirterek, "Huzurumuzu bozmaya yönelik bu saldırılara karşı tüm halkımızla el ele durmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mersin'de iki kadın terörist tarafından 26 Eylül'de polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, meslektaşı Abdulkadir Öztürk yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.