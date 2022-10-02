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Şehit Polis Mustafa Çalışgan, son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin El-Bab bölgesinde teröristlerin güdümlü füze saldırısı sonucu şehit olan özel harekat polisi Mustafa Çalışgan (34), düzenlenen törenle memleketi Tokat'ta toprağa verildi.
Şehit Polis Mustafa Çalışgan, son yolculuğuna uğurlandı

Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli evli 2 çocuk babası polis memuru Mustafa Çalışgan, Suriye'nin El Bab bölgesi üs noktasına, terör örgütü mensuplarınca yapılan güdümlü füze saldırısında ağır yaralandı. Çalışgan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Çalışgan'ın cenazesi Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a getirildi. Çalışgan'ın naaşını Tokat Havalimanı'nda Vali Numan Hatipoğlu, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, şehidin eşi Ceren Çalışgan, annesi Perihan ve babası Mehmet Çalışgan, şehidin 4 yaşındaki oğlu Mehmet Alp karşıladı. Şehidin cenazesinin uçaktan indirildiği sırada ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Şehit Polis Memuru Çalışgan'ın cenazesi buradan önce Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tören saatine yakın hastane morgundan silah arkadaşları tarafından alınan Şehit Çalışgan'ın cenazesi Cumhuriyet meydanına getirildi.  Burada Şehit Çalışgan için cenaze töreni düzenlendi. Törene Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, şehidin eşi Ceren Çalışgan, annesi Perihan ve babası Mehmet Çalışgan ve vatandaşlar katıldı. 

Şehit Çalışgan'ın cenazesi ikindi namazı sonrası, Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından kılınan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde Erenler Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe defnedildi.

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