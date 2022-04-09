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Şehit polisler, Cebeci Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı

Emniyet Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cebeci Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi.
Şehit polisler, Cebeci Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı

Törene, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, emniyet genel müdür yardımcıları, daire başkanları, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile şehit yakınları ve çok sayıda emniyet personeli katıldı.

Törende, Aktaş'ın şehitlik anıtına çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tören mangasının saygı atışı sonrası şehitlik anı defterini imzalayan Aktaş, şehitlerden aldıkları ilham ve cesaretle şanlı bayrağın gölgesi altında millete hizmet etmenin onur ve gurunu yaşadıklarını belirtti.

Şehitlerin bıraktığı emanete kanlarının son damlasına kadar sahip çıkacaklarını, tarihin her döneminde küllerinden doğan Türk milletine ve şehitlere layık olmanın sorumluluğunu taşıdıklarını söyleyen Aktaş, şunları ifade etti:

"Böyle eşsiz bir medeniyete, şanlı bir tarihe sahip olmanın şuuruyla hareket eden Emniyet Teşkilatı'mız, arkasına aldığı 177 yılın birikimi ve tecrübesiyle polis yıldızı üzerindeki etik değerleri rehber edinmekte ve azimle yoluna devam etmektedir. Bu yolda en büyük manevi gücümüz sizlersiniz. Ebediyete kadar yaşayacak kahramanlıklarınız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin temel dayanağı ve en güçlü teminatıdır.

177 yıldır devletimizin bekasını milletimizin huzur ve güvenliğini her şeyin üzerinde tutan ve bu uğurda canını ve kanını vermekten çekinmeyen Türk Polis Teşkilatı'mızın her bir mensubu, bütün şer odaklarına karşı mücadelesine canla başla devam edecek ve sizler gibi bu uğurda şehit olmayı şeref sayacaktır.

Peygamber Efendimize komşu olarak uğurladığımız sizlerin aziz hatıralarını saygı ve gururla yaşatacak, bizlere emanet olan kıymetli ailelerinizi gözümüz gibi koruyacak ve tarihin altın sayfalarına geçen mücadelelerinizi gelecek nesillere anlatmayı görev sayacağız.

177. yıl dönümümüz vesilesiyle bir kez daha aziz hatıralarınız önünde saygı ve hürmetle eğiliyoruz. Allah bizleri sizlere mahcup etmesin."

Altındağ İlçe Müftüsü Kamil Haliloğlu ile müezzin Ali Şahin tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cebeci Şehitliği'ndeki tören, Aktaş ve beraberindekilerin şehit mezarlarına karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Bu arada, Gölbaşı ve Karşıkaya mezarlıklarındaki şehitliklerde de anma programı düzenlendi.

Hacı Bayram Veli Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu
Hacı Bayram Veli Camisi'nde de cuma namazı öncesinde mevlit okutuldu. Mevlide, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve üst düzey emniyet yetkilileri katıldı.

Cami çıkışında vatandaşa gül suyu ve lokum ikram edildi.

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