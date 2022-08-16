  • BIST 2.913,30
  • Altın 1023.566
  • Dolar 17.8983
  • Euro 18.1894
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 31 °C
»

Şehit Sözleşmeli Er Atakan Çakır, son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ’nin Şemdinli ilçesinde mayın arama tarama faaliyeti sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır’ın (22) cenazesi, memleketi Osmaniye'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Sözleşmeli Er Atakan Çakır, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Atakan Çakır’ın cenazesi ilk olarak helallik alınmak üzere Kurtuluş Mahallesi'ndeki ailesinin bulunduğu eve getirildi. Çakır’ın Türk bayrağına sarılı tabutunu gören annesi İlknur ve babası Ali Çakır, kardeşleri ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi daha sonra, törenin yapılacağı Asri Mezarlık Cami önündeki alana götürüldü. Törene Vali Erdinç Yılmaz, 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Belediye Başkan Yardımcısı Hulusi Akkuş, askeri ve mülki erkan ile şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit Çakır’ın cenazesi, götürüldüğü Osmaniye Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Motorine zam geliyor16 Ağustos 2022 Salı 10:00
  • Araçta 6 ay 6 bin km şartı yürürlükte16 Ağustos 2022 Salı 09:57
  • Ankara Adliyesi'nin tavanı çöktü16 Ağustos 2022 Salı 09:52
  • Bir grup ODTÜ öğrencisinden ABB önünde 'yol' protestosu16 Ağustos 2022 Salı 09:29
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irkçı ve mezhepçi nefrete müsaade etmeyeceğiz15 Ağustos 2022 Pazartesi 23:19
  • ODTÜ'lü öğrencilerden ABB önünde 'yol' protestosu15 Ağustos 2022 Pazartesi 20:30
  • CHP'li Öztrak: İndirim yapacaksanız, doğru düzgün yapın15 Ağustos 2022 Pazartesi 19:31
  • Ankara'da fırtına ve sağanak hayatı felç etti15 Ağustos 2022 Pazartesi 18:35
  • 'Deterjan Pazarı' soruşturmasında, firma sahibi dahil 8 kişi adliyede15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:07
  • "Tek Yürek Ankaragücü" filminin oyuncu seçmeleri yapıldı15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti