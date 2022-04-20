Şehit Teğmen Kanlıkuyu, son yolculuğuna uğurlandı

PENÇE-Kilit Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit düşen Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun (25) cenazesi, memleketi Çankırı'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütü üyelerinin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından hava yolu ile Ankara'ya gönderildi. Şehidin cenazesi, Yenimahalle ilçesindeki ailesinin evinde helallik alındıktan sonra kara yolu ile memleketi Çankırı'nın Atkaracalar ilçesine getirildi. Atkaracalar Hamza Sultan Camii'ndeki cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları ile birlikte Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, şehidin 5 aylık hamile eşi Şeyma Kanlıkuyu, tabuta sarılarak, "Ben sensiz nasıl yaşayacağım? diyerek gözyaşı döktü. Şehidin annesi Songül, babası Mustafa ve 2 kardeşi de törende güçlükle ayakta durdu. Şehidin cenazesi, ikindi sonrası kılınan cenaze namazı sonrasında Atkaracalar Mezarlığı'nda toprağa verildi.