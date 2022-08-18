Şehit Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa sınırında teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi.