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Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 31 yaşındaki Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.
Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla Kalem Kırdı Camisi'ne getirildi.

Törene, şehidin eşi Rabia, annesi Gülendam, babası Osman Delibaş ve yakınları ile Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, askeri ve mülki erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Törende şehit yakınları, tabuta ve Delibaş'ın fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Kartal Şehitliği'nde defnedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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