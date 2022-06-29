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Şehit Uzman Çavuş Abdullah Bayram, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Abdullah Bayram'ın naaşı Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından memleketi Çüngüş ilçesinde toprağa verildi.
Şehit Uzman Çavuş Abdullah Bayram, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Bayram (27) için 7. Kolordu Komutanlığı'nda tören yapıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen törenin ardından şehidin naaşı cenaze aracıyla Çüngüş ilçesinin Yukarışeyhler Mahallesi Çınar mezrasına getirildi.

Araçtan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerler ve vatandaşlar tarafından omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun kıldırdığı namaz ve okuduğu duaların ardından şehidin cenazesi mezradaki mezarlıkta defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ali İhsan Su, Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Bayram için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Abdullah Bayram için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Abdullah Bayram'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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