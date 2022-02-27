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Şehit uzman çavuş, memleketine uğurlandı

Irak'ın Kuzeyi'nde düzenlenen 'Pençe Yıldırım Harekatı'nda  Dare Tepe Üs Bölgesi'nde meydana gelen silah kazasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin (27) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'a uğurlandı.
Şehit uzman çavuş, memleketine uğurlandı

Irak'ın Kuzeyi'nde düzenlenen 'Pençe Yıldırım Harekatı'nda Dare Tepe Üs Bölgesi'nde silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. 

Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Ögrenci, Adalet Komisyon Başkanı Cenk Özbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu,  Dağ Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Metin Kahraman, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti temcilcileri polis ve asker katıldı.

Çete'nin Türk bayrağına sarılı tabununun cenaze aracıyla tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, daha sonra da şehidin özgeçmişi okundu.

Okunan duaların ardından şehit Çete'nin naaşı, ambulansla Yüksekova Selahattin Eyyübu Havalimanına, oradan da uçakla memleketi Hatay'a uğurlanacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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