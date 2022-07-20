Şehit Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un cenazesi, memleketi Kayseri'de defnedildi.