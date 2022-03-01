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Şehit Uzman Çavuş Sunal, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal (27), memleketi Van'da son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Uzman Çavuş Sunal, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Çukurca’da güvenlik güçlerinin düzenlediği 'Şehit Komando Çavuş Ersin Selimoğlu Eren Kış-25' operasyonu kapsamında Narlı köyü Kasran Harabeleri Taşlık mevkisinde arazi arama tarama faaliyetleri sırasında silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal için memleketi Van'ın Gevaş ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Van Vali Vekili Ömer Faruk Canpolat, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, VASKİ Genel Müdürü Cem Kaplan, şehidin yakınları ve yüzlerce vatandaşlar katıldı.

ANNESİ FENALAŞTI

Tören alanına gelen şehidin annesi Rahima Sunal fenalaşırken, babası Mehmet Sunal ise güçlükle ayakta durdu. Sunal'ın kardeşleri ve yakınları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna bakarak gözyaşı döktü. Uzman Çavuş Sunal, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Koçak Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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