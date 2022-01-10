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Şehitler Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in anneleri Trabzon'da buluştu

Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünün anlatıldığı TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, şehit annelerini bir araya getirdi.
Şehitler Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in anneleri Trabzon'da buluştu

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünün anlatıldığı TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, şehit annelerini bir araya getirdi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik, saldırıda şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü hain pusunun gerçekleştiği yerde, Maçka'daki evinde ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hatice Gedik, Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü kader arkadaşı olarak gördüğünü ifade ederek, "İkimiz de birer aslan yetiştirdik, aslan evladı verdik toprağa. Gururluyuz ama çok acı. İkimizin de bağrı, ciğeri yanıyor." dedi.

Askerlik sınavını kazandıktan sonra oğlunun kendisini hastanede ziyarete geldiğini ve ilk asker selamını verdiğini anlatan Gedik, "Hastanedeyim ameliyat olmuşum. 'Anne askeri okulu kazandım, gözün aydın. Karşında asker oğlun var artık senin' dedi. Orada bir gururlandım bir ağladım." şeklinde konuştu.

"Acımız bir, içimizdeki burukluk bir"
Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ise "Böyle evlatların anneleri olduğumuz için gururluyuz, mutluyuz. Değişen hiçbir taraf yok. Onun evladı benim evladım, benim evladım onun evladı. Acımız bir, içimizdeki burukluk bir." değerlendirmesinde bulundu.

Şehit anneleri ayrıca, hain pusunun gerçekleştiği yere sadece yüz metre uzaklıkta olan Eren Bülbül'ün kabrini de ziyaret ederek, burada Yasin-i Şerif okudu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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