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Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

Şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklere ziyarette bulundu.
Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

İzmir'deki Kadifekale Hava Şehitliği'ni sabah saatlerinden itibaren ziyaret eden şehit aileleri, evlatlarının mezarları başında Kuran-ı Kerim okudu ve dualar etti.

Şehit aileleri, kabirleri temizleyip çiçek bıraktı. Bazı şehit yakınları da mezarlıkta bayram şekeri dağıttı.

Kocaeli
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Namazgah Şehitliği'nde gerçekleştirilen programa, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, siyasi parti temsilcileri ve diğer yetkililer katıldı.

Programda, Vali Yavuz ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Bu sırada kabirlerin başındaki şehit yakınlarıyla sohbet eden katılımcılar, bayramlarını tebrik etti.

Şehitlik ziyareti, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından sona erdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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