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Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şeker pancarı alım fiyatının yüzde 245 artışla ton başına bin 450 lira olduğunu açıkladı.
Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şeker pancarı alım fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kirişci "Bu yılki şeker pancarı alım fiyatını ton başına 1400 TL olarak açıklıyoruz. Ayrıca, pancar üretim kotasını tamamlayan üreticilerimize ton başına 50 TL kota tamamlama primi verilecektir. Böylece şeker pancarı alım fiyatı, yüzde 245 artış ile ton başına 1450 TL olmaktadır." dedi.

Şeker pancarı alım fiyatlarımızı geçen yıla göre yüzde 245 artırarak 1400 TL olarak belirliyoruz.

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