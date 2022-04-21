Şeker stokçuda: Market rafından çektiler

Şekerde kendi kendine yetebilen Türkiye’de, 20 stokçu fiyat yükseltmek için piyasaya ürün vermeyi kesti. Şekerin tadını kaçıran stokçuların, kilosunu 8 ila 10 lira arasında aldıkları şekeri 20 liraya çıkana kadar bekleteceği belirtiliyor.

Ayçiçeği yağının ardından şekerde de harekete geçen stokçuların ilk hamlesi, Türkşeker’in piyasaya ürün sürmesi ile başarısızlığa uğradı. Ancak şeker stokçuları fiyatı yükseltmek için bu kez de yaklaşan Ramazan Bayramı’nı fırsata çevirmeye hazırlanıyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye’nin 20 büyük stokçusu 8-10 liradan topladıkları şekeri piyasaya bilerek sürmüyor. Böylece stokçuların şeker fiyatını 20 liraya kadar yükseltmeyi amaçladıkları iddia edildi.

YETERİNCE ÜRÜN VAR

Üreticiler, Türkiye’nin elinde yeterince şeker olduğunu belirtirken, piyasaya ürün vermeyen stokçuların vatandaşları telaşlandırdığını söyledi. Oluşturulan panik havasıyla stokçuların daha yüksek fiyata ürün sattıklarını kaydeden sektör yetkilileri, “Normalde şekerin fabrika çıkış fiyatı 9 lira. Bunun paketleme ve raf maliyetiyle vatandaşa maksimum 11-12 aralığına satılması gerekiyor. Fakat 20 stokçu, bu şekeri elinde tutarak fiyatı yükseltmeye çalışıyor” bilgisini verdi.

İŞLENMİŞ ÜRÜN İHRACATI AÇIĞI ARTIRIYOR

Şekerin ihracat ve ithalatının yasak olduğunu ifade eden sektör yetkilileri, ancak yurt içinde kalması gereken şekerin Rusya ve Ukrayna savaşı öncesinde işlenmiş ürün olarak başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere yurt dışına ihraç edildiğini belirtti. Yıl başından bu yana şekerin 300 bin ton işlenmiş ürün ihracatının gerçekleştiğini vurgulayan yetkililer, bu durumun da piyasayı olumsuz etkilediğini ve şeker açığını artırdığını dile getirdi. Yetkililer, “Şekerin işlenmiş ürün olarak ihracatına önlem alınmaması halinde piyasadaki denge daha da bozulacak. Bu durum yurt içi ihtiyacını artıracak” dedi.

GÜNLÜK İHTİYAÇ 7 BİN 500 TON

Türkiye’nin günlük şeker ihtiyacının 7 bin 500 ton ile 9 bin ton arasında hesaplandığını dile getiren yetkililer, hali hazırda 650-700 bin ton şekerin şu an piyasada bulunduğunu belirtti. Eylül’de yeni şeker mahsulü ile birlikte depoların yeniden dolacağını belirten yetkililer, buna rağmen 350 bin ton şeker açığının olduğunu söyledi.

STOKÇULARA İTHALAT KARTI KULLANILMALI

Şeker üretiminin yüzde 60’ının kamu tarafından gerçekleştirildiğinin altını çizen yetkililer, yurtiçi ihtiyacın eksik kalan kısmının ithalat yoluyla karşılanması gerektiğini ifade etti. İthalat kartı kullanılmadan stokçunun elindeki şekeri piyasaya çıkarmayacağını belirten yetkililer, “Aksi takdirde vatandaşlar en temel ihtiyaç maddelerinden biri olan şekeri yüksek fiyattan almak zorunda kalacak” açıklamasında bulundu.

MARKET RAFLARINDAN ÇEKTİLER

- Bayram yaklaşırken vatandaşın en çok talep ettiği şeker, market raflarında yeterince bulunmuyor.

- Bazı marketler şeker raflarını bile kaldırırken, bazılarında ise sadece 5 kiloluk paketlerde satılıyor.

- Market çalışanları, şekerde tedarik probleminin yaşandığını, bu nedenle Ramazan Bayramı’na kadar ürünün gelmeyeceğini kaydetti.