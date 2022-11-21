  • BIST 4.507,24
  • Altın 1044.833
  • Dolar 18.617
  • Euro 19.1264
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 10 °C
»

Seksenler'in Şahin'i Ceyhun Fersoy kaza yaptı

TRT’de yayınlanan Seksenler dizisinde canlandırdığı Şahin karakteri ile ün yapan tiyatro oyuncusu Ceyhun Fersoy’un da aralarında olduğu minibüs kaza yaptı, 3 kişi hayatını kaybetti.
Seksenler'in Şahin'i Ceyhun Fersoy kaza yaptı

TRT’de yayınlanan Seksenler dizisinde canlandırdığı Şahin karakteri ile ün yapan tiyatro oyuncusu Ceyhun Fersoy’un da aralarında olduğu minibüs kaza yaptı, 3 kişi hayatını kaybetti. 

Feci kaza  Amasya'da yaşandı. Minibüs ile tır çarpıştı. Feci minibüste bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi de yaralandı. Minibüsün tiyatrocuları taşıdığı, aralarında Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin olduğu da ünlü isimlerin yaralandığı bildirildi. 

kaza-yapan-tiyatrocular.jpg

Tiyatrocuların “Baş Belası” adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket ettikleri öğrenildi. 

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde yaşamını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

BAKAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Bu arada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amasya'nın Merzifon ilçesinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsle kamyonun çarpışması sonucu yaşamını yitiren tiyatrocuların ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'de 6 ay sonra Kovid-19'dan ilk ölüm kayıtlara geçti20 Kasım 2022 Pazar 10:41
  • Bakan Koca'dan önemli uyarı: Yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın19 Kasım 2022 Cumartesi 09:35
  • Antibiyotiklerin gereksiz kullanımı 21. yüzyılın en büyük sağlık tehlikelerinden biri18 Kasım 2022 Cuma 16:47
  • Metil alkolde her yudum ölüme daha çok yaklaştırıyor18 Kasım 2022 Cuma 16:26
  • Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'Mevsimsel griple Kovid-19 vakaları da artabilir' uyarısı18 Kasım 2022 Cuma 16:23
  • "Bilinçsiz antibiyotik kullanımı nedeniyle 100 yıl önceye dönebiliriz" uyarısı18 Kasım 2022 Cuma 13:45
  • Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımı tıbbi uygulamaları tehdit ediyor17 Kasım 2022 Perşembe 12:45
  • Diyabetli çocuklar Okulda Diyabet Programı'yla hastalığı daha kolay yönetebiliyor14 Kasım 2022 Pazartesi 16:34
  • Ebola salgını Uganda'nın doğusuna ulaştı13 Kasım 2022 Pazar 16:03
  • Sarı nokta erken tedavi edilmezse kalıcı görme kayıplarına neden olabiliyor13 Kasım 2022 Pazar 15:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti