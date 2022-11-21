Seksenler'in Şahin'i Ceyhun Fersoy kaza yaptı

TRT’de yayınlanan Seksenler dizisinde canlandırdığı Şahin karakteri ile ün yapan tiyatro oyuncusu Ceyhun Fersoy’un da aralarında olduğu minibüs kaza yaptı, 3 kişi hayatını kaybetti.

TRT’de yayınlanan Seksenler dizisinde canlandırdığı Şahin karakteri ile ün yapan tiyatro oyuncusu Ceyhun Fersoy’un da aralarında olduğu minibüs kaza yaptı, 3 kişi hayatını kaybetti.

Feci kaza Amasya'da yaşandı. Minibüs ile tır çarpıştı. Feci minibüste bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi de yaralandı. Minibüsün tiyatrocuları taşıdığı, aralarında Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin olduğu da ünlü isimlerin yaralandığı bildirildi.

Tiyatrocuların “Baş Belası” adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket ettikleri öğrenildi.

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde yaşamını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

BAKAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Bu arada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amasya'nın Merzifon ilçesinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsle kamyonun çarpışması sonucu yaşamını yitiren tiyatrocuların ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.