Sel Bilançosu “300 Ağaç” Devrildi

Başkent’te hafta başı etkisini gösteren ve kısa sürede hayatı durma noktasına getiren yağmurdan geriye bu görüntüler kaldı. Birçok ev ve dükkânı su basarken, 300’e yakın ağaç devrilerek birçok araçta hasar meydana getirdi.

Pazartesi günü başlayan sağanak yağmur kısa sürede Başkent’i etkisi altına aldı. Fırtınayla beraber gelen ve şiddetini kısa sürede artıran yağmur, Ankara’nın birçok ilçesinde etkili oldu. Ev ve iş yerlerini su basarken, birçok yol göle dönerek sürücülere zor anlar yaşattı. Ankara genelinde 300’e yakın ağaç devrilirken, bir kişi de kolon devrilmesi yüzünden hayatını kaybetti.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Şiddetli sağanak yağış, şehir içi ulaşımı durma noktasına getirdi. Şehrin bazı noktalarında kısa sürede göle dönen yollarda sürücüler araçlarıyla güçlükle ilerlerken bazı araçlar ise yolda kaldı. Sağanak yağış sonrası görüş alanları daralan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE BEKLEDİ

Kısa sürede şehrin birçok noktasında etkili olan yağış ve şiddetli fırtına ağaçların devrilmesine neden oldu. Kimi ağaç araçların üzerine devrilirken maddi hasarlar meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamalara göre, 300'den fazla ağaç devrilmesi ihbarı geldiği söylenerek "Kuvvetli fırtına sonucu ABB'ye şu ana kadar 300'den fazla ağaç devrilmesi ihbarı ulaşmış olup bu nedenle trafik yoğunluğu yaşanmaktadır. Bu süreçte 1 şeridin boş bırakılarak ambulanslara, belediye otobüslerimize ve ABB müdahale ekiplerimize yol verilmesini önemle rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.

VALİLİK UYARMIŞTI

Ankara Valiliği yayınlamış olduğu açıklamada pazartesi günü erken saatlerden itibaren kuvvetli yağış beklendiği uyarısını yapmıştı. Valilikten yapılan açıklamada, "15 Ağustos Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, İKİ KİŞİ YARALANDI

Fırtına nedeniyle bir inşaatta kolonun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden bir kişinin stajyer mühendis olduğu bildirildi. Edinilen bilgiye göre hayatını kaybeden kişinin stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk (21) olduğu ortaya çıktı. Olayda yaralanan Ege Kıratlı (21) ve Emre Çetin’in (22) de stajyer mühendis olduğu öğrenildi. Olayla ilgili açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, “İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup; hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir” dedi.

BİRÇOK HASAR MEYDANA GELDİ

Başkenti etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına sonucunda birçok hasar meydana geldi. Şahin, Altındağ Örnek Mahallesi Ulu Camii'nin minaresinin fırtınanın etkisiyle yıkıldığını, olayda herhangi bir can kaybı/yaralanma meydana gelmediğini dile getirerek, "Minareye komşu binadaki 34 vatandaşımız tahliye edilmiş olup; teknik ekiplerimiz tarafından cami civarındaki binaların kontrolü yapılmaktadır" dedi.

AFAD’TAN AÇIKLAMA

AFAD konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı; "Ankara'da yaşanan yoğun yağış nedeniyle; Altındağ ilçesinde Ulu Camii'nin minaresi çökmüş, Çankaya ilçesinde camları kırılan bir lisedeki 4 öğrenci hastaneye sevk edilmiştir."

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