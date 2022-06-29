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Sel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyor

Sel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyor
Kastamonu'da sel nedeniyle elektrik kesintisi yaşanan köylerindeki diyaliz hastaları, hastaneye helikopterle götürülüyor.
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