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Sel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyor
Sel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyor
Kastamonu'da sel nedeniyle elektrik kesintisi yaşanan köylerindeki diyaliz hastaları, hastaneye helikopterle götürülüyor.
29 Haziran 2022 Çarşamba 10:02
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