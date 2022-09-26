Selçuk İnan: Fenerbahçe şampiyon olabilirdi

Eski milli futbolcu Selçuk İnan, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray'a gitmeseydi Fenerbahçe'nin şampiyon olabileceğini belirtti.

Süper Lig'de Manisaspor, Trabzonspor ve Galatasaray'da forma giymiş eski milli futbolcu Selçuk İnan, Asist Analiz Genel Yayın Yönetmeni Arda Ün'ün sorularını yanıtladı. Selçuk İnan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları şu şekilde;

ŞENOL GÜNEŞ-FATİH TERİM FARKI

Beraber çalıştığı teknik direktörler Şenol Güneş ve Fatih Terim ile ilgili düşüncelerini aktaran tecrübeli isim, "Şenol Hoca'yla çalıştığım dönemde; bana o kadar güveniyordu ki çok rahat bıraktı. İnanılmaz bir oyuncuya dönüştürdü beni onun gözünde… Fatih Hoca da beni çok sevdi, çok güvendi… Fatih Hoca daha fazla oyuncuyla oynayan, oyuncuyu istediği gibi idare eden, istediği pozisyona yontabilen bir hocaydı. Şenol Hoca, oyuncudan da nasıl verim alacağını çok iyi bilen bir teknik direktör" diye konuştu.

"PRO LİSANSI BEKLİYORUZ"

Teknik direktörlük için ekibini oluşturduğunu aktaran Selçuk İnan, "Eski takım arkadaşlarımdan bir ekip oluşturmadım. Daha tecrübeli, bir araya gelmesi kolay olmayan bir ekip oldu. Güzel bir ekip olduk. A lisansımı da aldım. Pro lisansı bekliyoruz. Ekipte isim vermeyeyim ancak yabancı bir hoca da var" açıklamasında bulundu.

"GALATASARAY'DA OYNAMAK HAYALİM VE GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEDİĞİM TEK HEDEFİMDİ"

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray'a değil Fenerbahçe'ye gitseydi sarı-lacivertli ekibin şampiyon olabileceğini belirten İnan, "Ben hep mütevazi biri oldum. Ama bir gerçek varsa o sene gerçekten skor anlamında önemli katkılar sağlamıştım Galatasaray'da. Onlar olmasa, Fenerbahçe şampiyon olabilirdi. Belki de etkileyebilirdi sonucu. Benim o zamandaki olduğum halimle şu an bonservisi elinde olan bir oyuncuyu almak kolay değil Türkiye'de. Galatasaray'a gelmem de birçok yöneticinin emeği var ama ben hayatım boyunca bir karar aldıysam onun peşinden giderim. Galatasaray'da oynamak hayalim ve gerçekleştirmek istediğim tek hedefimdi. Bu fırsat gelince de başka bir şey düşünmeden oraya gitmiştim" şeklinde konuştu.

"OKAN BURUK'UN BAŞARILI OLABİLECEĞİNE İNANIYORUM"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgili düşüncelerini paylaşan İnan, "Düşünüyorum çünkü camiayı biliyor, tecrübesi de var. Gönlümden de başarılı olmasını istiyorum. Başarı önemli bir kıstas. Maç kazanamadığınız zaman homurdanmalar başladığında; çok sağlıklı düşünemiyorsunuz maalesef. Türkiye'deki medya gücünün algısı insanları etkileyebiliyor. Okan Hoca'nın son dakikalarda attığı goller çok önemli. En azından yaptırmak istediği şeyleri, daha kısa zamanda yaptırabilir" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DAN REDDETTİĞİM KULÜPLER OLDU"

Hem Trabzonspor hem de Galatasaray forması giyerken Avrupa'dan teklifler aldığını aktaran İnan, "Trabzonspor'dayken de oldu. Leicester City olayı ben 4. yıldızı taktıktan sonra yaşandı, 30 yaşındaydım olmadı. Galatasaray'a gelmeden önce Trabzon'dayken Sevilla olayı vardı o olabilirdi. O zamanlar konuşuluyordu. Bonservisim elimdeyken, Avrupa'nın 5 büyük liginden de teklifler aldım. Ama Galatasaray'a iyi ki de gelmişim" dedi.

"HOCA DEĞİŞİKLİĞİYLE İLGİLİ DIŞARIDAN KONUŞMAK EN KOLAYI"

A Milli Futbol Takımı'ndaki son durumu da değerlendiren İnan, "Daha önce de bunu söylemiştim. Ülkemizde başarı odaklı yaşıyoruz. Başarısızlıkta hocaların eleştirilmesi ya da gönderilmesi gibi konuların gündeme gelmesi çok normal… Sonuçta karar vericiler oluyor; kulüplerde de milli takımda da böyledir. Size uyan, gelecekte sizi başarıya götüreceğine inandığınız kişileri milli takımın başına getiriyorsunuz. Bugün Hamit Altıntop bunu uygun gördü, geçmişteki başkanlar Şenol Güneş'i uygun görmüştü. En nihayetinde bunların hepsi bizim oyuncularımız, bizim çocuklarımız… Kötü bir dönemden geçiyoruz. Ancak çok iyi futbolcular var, bu durumun altından rahatlıkla kalkabilecek. Hoca değişikliğiyle ilgili dışarıdan konuşmak en kolayı… İçerideki insanlar bunun kararını verecek. Bence şu an o görevi üstlenen kişiler, gerekeni yapacaklardır" diye konuştu.

Selçuk İnan, "Selçuk - Melo - Sneijder - Drogba mı, Oliviera - Torreira - Mertens - Icardi mi?" sorusuna ise "Cevabı size sormak lazım. [Gülerek]. O çok kolay bir araya gelebilecek bir takım değildi. Sneijder, Drogba, Riera, Eboue, Ujfalusi, Melo, Muslera, Hamit... Çok kolay bir iş değildi yani o" şeklinde cevap verdi.