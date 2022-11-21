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Selçuk İnan'ın yeni adresi belli oldu

Futbolu bıraktıktan sonra Eylül 2020'den Ocak 2022'ye kadar Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü oldu.
Selçuk İnan'ın yeni adresi belli oldu

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına vardı. Genç teknik adam bugün çalışmaya başladı.

Selçuk İnan ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Futbolu bıraktıktan sonra Selçuk İnan Fatih Terim'in ekibinde Sarı-Kırmızılı takımda görev yapmıştı.

Pro-lisansı var!

Daha önce verdiği bir röportajda Teknik direktörlük için ekibini oluşturduğunu aktaran Selçuk İnan, "Eski takım arkadaşlarımdan bir ekip oluşturmadım. Daha tecrübeli, bir araya gelmesi kolay olmayan bir ekip oldu. Güzel bir ekip olduk. Pro lisansı bekliyoruz. Ekipte isim vermeyeyim ancak yabancı bir hoca da var" açıklamasında bulunmuştu.

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