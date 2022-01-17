Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, “Bu milletin adı Türk Milleti’dir. Almanlar da, İngilizler de çok etnik yapılıdır. Hiçbir İngiliz İlgiltereliyim demez İngilizim der, hiçbir Alman Almanyalıyım demez Almanım der” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ , Yörük Türkmen Çalıştayı ’nda yaptığı konuşmada “Bu milletin adı Türk Milleti’dir. Almanlar da, İngilizler de çok etnik yapılıdır. Hiçbir İngiliz İlgiltereliyim demez İngilizim der, hiçbir Alman Almanyalıyım demez Almanım der” dedi.

Yörük Türkmen beyleri 1. Ankara Yörük Türkmen Çalıştayı'nda bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılara Yörük Türkmenlerinin sembolü "Keyfiye" hediye edildi. Çalıştay'a siyasilerden de katılım oldu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Doç. Dr. Selçuk Özdağ, 1’inci Ankara Yörük Türkmen Çalıştayı’na katıldı. Özdağ’a yardımcıları Hakverdi Altuğ ile Mehmet Erman eşlik etti.

DESTANLARI ÖĞRETİN, MANİLERİ, TÜRKÜLERİ ÖĞRETİN…

Burada bir konuşma yapan Özdağ, kültürümüzün kaybolmaya yüz tuttuğuna dikkat çekerek, “Hadi gelin yörükler, Türkiye’ye kahramanca bir marş söyleyelim. Biz kültürümüzü, ninnilerimizi, türkülerimizi, şarkılarımızı, masallarımızı, destanlarımızı, kıyafetimizi, mutfağımızı kaybediyoruz. Çocuklarınıza bu mutfağı öğretin, düğün halaylarını öğretin, cenaze merasimlerini öğretin, manileri öğretin, destanları öğretin… Kaç çocuk bugün Manas, Ergenokon, Destanı’nı biliyor?” dedi.

BU MİLLETİN ADI TÜRK MİLLETİ’DİR

Özdağ şöyle devam etti: “Bu milletin adı Türk Milleti’dir. Almanlar da çok etnik yapılıdır, İtalyanlar da Amerika da çok etnik yapılıdır. Hiçbir İngiliz İlgiltereliyim demez İngilizim der, hiçbir Alman Almanyalıyım demez Almanım der. Bunu bu ülkede sağlayacak olan bir ekonomiye bir kültüre, eğitime ve tarihe ihtiyacımız var bunu siyasilerle beraber siz dernekler yapacaksınız.”

