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Selden etkilenen Bozkurt'ta konut ve iş yeri anahtarları aralıkta teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 Ağustos 2021'de meydana gelen selden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde inşa edilen konut ve iş yeri anahtarlarının aralıkta teslim edileceğini bildirdi.
Selden etkilenen Bozkurt'ta konut ve iş yeri anahtarları aralıkta teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,  sosyal medya hesabından, "649 konut, 52 iş yeriyle sanayi sitesi, 123 dükkan, meydan, pazar yeri ve millet kıraathanesi. Bozkurt'u yeniledik. Bir yılda TOKİ, İLBANK ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile sağlam ve güvenli bir ilçe kurduk. Aralık ayında ilk anahtarları teslim etmeye başlıyoruz." ifadelerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de sel felaketinin hemen ardından afet bölgesinde hızlı şekilde temizlik çalışmaları yürütüldü. Bozkurt'ta hasar gören binalarda hızlı şekilde yıkım işlemi başlatıldı, TOKİ eliyle afet bölgesindeki yeni binaların yapımı bir yılda tamamlandı.

TOKİ tarafından 5 etapta, yatay ve yöresel mimariye uygun yapılan konutların kuraları yakın zamanda çekilecek. Hak sahiplerine, ilk anahtarlar aralık ayında teslim edilecek.

Bozkurt'a, konutların yanı sıra bölge halkının dinlenebileceği ve sosyalleşebileceği geniş bir meydan da kazandırıldı. Bu alana ayrıca modern ve kapalı pazar yeri yapıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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