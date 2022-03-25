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Selimiye Camisi ramazana hazırlanıyor

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi ramazan ayına hazırlanıyor.
Selimiye Camisi ramazana hazırlanıyor

Restorasyon çalışmaları devam eden caminin ibadete açık alanı, görevliler tarafından bakımdan geçiriliyor.

Halıları yıkanan caminin avlusundaki şadırvanın etrafında ve bahçesinde düzenlemeler yapıldı.

İbadete açık alan, gülsuyu ile silindi.

Selimiye Camisi İmamı Fatih Bülbül, gazetecilere yaptığı açıklamada, geniş kapsamlı restorasyona rağmen Selimiye Camisi'nin ziyaretçi aldığını söyledi. 

Caminin bir bölümünde ibadet alanının açık olduğunu diğer bölümlerinde ise çalışmaların sürdüğünü dile getiren Bülbül, şunları kaydetti:

"Tadilat çalışmalarımız devam ediyor. Tadilatla beraber Selimiye'de ibadet hayatımız da devam ediyor. Ramazan münasebetiyle daha kapsamlı bir temizlik yaptık. 3-5 gün sürecek bakım çalışmalarımız var. Gül suyu ile ortamın havasını değiştirecek şekilde temizlik çalışması yapılıyor. Şimdiden herkese hayırlı ramazanlar dilerim."

Öte yanda, ramazan dolayısıyla kentteki tüm camilerde hazırlık başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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