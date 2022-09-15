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Semerkant'ta Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu için anlaşma imzalandı

Özbekistan'ın Semerkant kentinde Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolunun Kırgızistan topraklarındaki bölümünün yapım projesine ilişkin iş birliği anlaşması imzalandı.
Semerkant'ta Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu için anlaşma imzalandı

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi devletlerin liderlerinin zirvesine ev sahipliği yapacak Semerkant kentinde, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolunun Kırgızistan içindeki bölümünün yapım projesine ilişkin iş birliği anlaşması imzalandığı belirtildi.

Anlaşmanın Kırgızistan Ulaştırma ve İletişim Bakanı Erkinbek Osoyev, Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlhom Mahkamov ve Çin Kalkınma ve Reformlar Devlet Komitesi Başkanı He Lifen tarafından imzalandığı kaydedildi.

Anlaşmanın Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaatının yapılacağı Torugart-Arpa-Makmal-Celalabad güzergahında fizibilite çalışmasının en geç 1 Haziran 2023'e kadar tamamlanmasını öngördüğü ifade edildi.

Tarafların, fizibilite çalışmasının maliyetlerini taraflar arasında eşit paylar halinde dağıtmayı amaçlayan üçlü anlaşma imzalayacakları belirtildi.

Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesi sayesinde Orta Asya'nın, Güneydoğu, Batı Asya ve Orta Doğu pazarlarına erişiminin sağlanması hedefleniyor.

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