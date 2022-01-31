Semih Kaya Galatasaray yolunda

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Semih Kaya ile yolların ayrıldığını açıkladı. Deneyimli savunma oyuncusunun Galatasaray'a döneceği iddia edildi.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Semih Kaya ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1.5 yıldır formamızı terleten Profesyonel Futbolcumuz Semih Kaya ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz."

Galatasaray yolunda!

DHA'dan Serhan Türk'ün verdiği bilgiye göre, Semih Kaya'nın Galatasaray'a dönmesi an meselesi. Görüşmeler devam ediyor.

Galatasaray'ın savunma hattında Marcao ve Nelsson'a alternatif olarak Alpaslan Öztürk ve Işık Kaan Arslan bulunuyor.