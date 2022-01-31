  • BIST 1.999,73
  • Altın 765.42115
  • Dolar 13.4095
  • Euro 14.9792
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya -1 °C
»

Semih Kaya Galatasaray yolunda

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Semih Kaya ile yolların ayrıldığını açıkladı. Deneyimli savunma oyuncusunun Galatasaray'a döneceği iddia edildi.
Semih Kaya Galatasaray yolunda

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Semih Kaya ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1.5 yıldır formamızı terleten Profesyonel Futbolcumuz Semih Kaya ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz."

Galatasaray yolunda!

DHA'dan Serhan Türk'ün verdiği bilgiye göre, Semih Kaya'nın Galatasaray'a dönmesi an meselesi. Görüşmeler devam ediyor.

Galatasaray'ın savunma hattında Marcao ve Nelsson'a alternatif olarak Alpaslan Öztürk ve Işık Kaan Arslan bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde LDLC Asvel'i konuk edecek31 Ocak 2022 Pazartesi 10:20
  • Milli badmintoncu Aliye Demirbağ, Ukrayna Açık'ta şampiyon oldu31 Ocak 2022 Pazartesi 09:14
  • Gomis'ten Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım31 Ocak 2022 Pazartesi 09:14
  • Milli tenisçi İpek Öz, İspanya'da ikinci oldu30 Ocak 2022 Pazar 15:25
  • Milli atletler Fransa'da başarılı dereceler elde etti30 Ocak 2022 Pazar 14:35
  • Önder Karaveli teknik direktörlüğe devam etmek istiyor30 Ocak 2022 Pazar 14:34
  • İşitme engelli milli karateci, ilk olimpiyatında madalya istiyor30 Ocak 2022 Pazar 12:32
  • Dünya şampiyonu atlet Coleman 1,5 yıllık ceza sonrası ilk birinciliğini aldı30 Ocak 2022 Pazar 11:31
  • NBA'de Raptors, Heat'i uzatmada yendi30 Ocak 2022 Pazar 10:06
  • Galatasaray Nef, Almanya deplasmanında30 Ocak 2022 Pazar 09:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti