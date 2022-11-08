  • BIST 4.359,69
  • Altın 1003.796
  • Dolar 18.6005
  • Euro 18.6127
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 12 °C
»

Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülme kararı onaylandı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlıktan dolayı milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki Başkanlık Divanı kararını uygun buldu.
Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülme kararı onaylandı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel davasında bir yeni gelişme daha yaşandı.

2017 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından leş edilen PKK'lı Volkan Bora ile ilişkisi ve fotoğrafları ifşa edilen Semra Güzel için harekete geçildi.

Başsavcılık talebiyle Güzel'in dokunulmazlığı TBMM tarafından kaldırılırken, ifadesinin alınması için gönderilen davetiyeye cevap vermeyen Güzel için yakalama kararı çıkarıldı.

HDP'li vekil, 2 Eylül tarihinde sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken sahte kimlikle kıskıvrak yakalandı.

15 yıla kadar hapis talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Semra Güzel'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'nda, tutuklu yargılanması devam eden HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi amacıyla, 'genel kurul devamsızlık raporununun' görüşülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verilmişti.

Meclis Hazırlık komisyonu kararı uygun buldu

Meclis Hazırlık Komisyonu, HDP'li vekilin devamsızlıktan dolayı milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki kararı onayladı.

Semra Güzel'in davası, Süreç Karma Komisyonu'nda görüşülecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kazım Karabekir'in torunu son yolculuğuna uğurlandı08 Kasım 2022 Salı 16:24
  • Alman Schaeffler 1300 kişiyi daha işten çıkaracak08 Kasım 2022 Salı 15:34
  • Kristersson'dan Türkiye'de ilk açıklama: YPG'yle diyaloğu keseceğiz08 Kasım 2022 Salı 13:24
  • Bakan Dönmez: Türkiye enerji üssü olacak08 Kasım 2022 Salı 13:18
  • Beypazarı’nda akıl almaz hırsızlık: Benim deyip köprüyü hurdacıya satmış08 Kasım 2022 Salı 11:12
  • Bolu Dağı geçişinde yoğun sis etkili oluyor08 Kasım 2022 Salı 10:55
  • İzmir merkezli 12 ilde 28 zanlıya yönelik FETÖ operasyonu08 Kasım 2022 Salı 10:36
  • Avukatlık bürolarından arayıp dolandırıyorlar; 7 güne dikkat08 Kasım 2022 Salı 10:35
  • Bakan Yanık duyurdu: 2.1 milyar TL hesaplara yatırıldı08 Kasım 2022 Salı 10:32
  • PKK'ya ağır darbe: Sözde sorumluların da olduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi08 Kasım 2022 Salı 09:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti