  • BIST 2.463,76
  • Altın 922.874
  • Dolar 14.5712
  • Euro 15.8011
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 2 °C
»

Sendika binasına kumar baskını: 3 gözaltı, 94 bin 500 lira para cezası

Adana'da güvenlik kameralı kumarhaneye dönüştürülen sendika binasına baskın yapan polis, tombala oynattığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına alırken, kumar oynayan 50 kişiye ise 94 bin 500 lira para cezası kesildi.
Sendika binasına kumar baskını: 3 gözaltı, 94 bin 500 lira para cezası

Merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle'deki İnc-İş Sendikası tabelasının asılı olduğu binada tombala usulü kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, binayı takibe aldı. Bu gece yarısı sendika binasında kumar oynatıldığını saptayan ekipler, baskın için harekete geçti.

EĞİTİM SÜSÜ VERMELERİ, YAKALANMALARINI ENGELLEYEMEDİ

Dış kapısı iki kilit ve iki sürgü ile güçlerdirilmiş, güvenlik kamerasıyla izlenen binanın önüne gelen ekipler, şüphelilerden kapıyı açmalarını istedi. Polisi fark eden şüpheliler, tombala pullarını ve kartlarını yan tarafta atıl durumdaki binaya gizleyip, projeksiyondan eğitim videosu açtı. Bir süre sonra polise kapıyı açan şüpheliler, sendika içi eğitim verdiklerini söyleyerek, kendilerini kurtarmaya çalıştı. Çevredeki tüm binalar için arama kararı alan polis, tombala pulları ve kartlarını gizlenmiş halde buldu.

SENDİKA ÜYESİ OLMADIKLARI BELİRLENDİ

Bina içindeki 50 kişinin yapılan kimlik kontrollerinde sendikaya üye olmadıkları belirlendi. Kumar oynadıkları tespit edilen 50 kişiye toplamda 94 bin 500 lira para cezası kesildi. Ayrıca kumar oynamaya gelenlerin üst aramasında ise bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kumar oynattığı öne sürülen sendika yöneticileri A.D., G.Ö. ve E.A., gözaltına alındı. Sendika binası ise belediye tarafından mühürlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sendika binasına kumar baskını: 3 gözaltı, 94 bin 500 lira para cezası13 Nisan 2022 Çarşamba 09:35
  • Bakan Kasapoğlu öğrencilerle sahurda bir araya geldi13 Nisan 2022 Çarşamba 09:35
  • Boris Johnson'a istifa çağrısı: Cezamı ödedim, özür diliyorum13 Nisan 2022 Çarşamba 09:34
  • Bağcılar'da sokakta sandalyeye oturup tehditler savuran Suriyeli gözaltına alındı13 Nisan 2022 Çarşamba 09:33
  • Türkiye ve dünya gündemi13 Nisan 2022 Çarşamba 09:29
  • 3600 ek gösterge’de mayıs hazırlığı13 Nisan 2022 Çarşamba 09:26
  • Macron, Le Pen seçilirse milliyetçilik ve savaşın Avrupa'ya geri geleceğini savundu13 Nisan 2022 Çarşamba 09:25
  • Şanghay'da karantina tedbirleri kademeli olarak gevşetilecek13 Nisan 2022 Çarşamba 09:24
  • New York polisi, metro saldırısıyla bağlantılı aradığı şüphelinin kimliğini açıkladı13 Nisan 2022 Çarşamba 09:24
  • Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden e-Devlet Kapısı veri sızıntısı iddialarına ilişkin açıklama13 Nisan 2022 Çarşamba 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti