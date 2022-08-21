  • BIST 3.020,20
  • Altın 1014.091
  • Dolar 18.0511
  • Euro 18.123
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 23 °C
»

Şenlikte atın ısırdığı bebek yaralandı

MUĞLA’da düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği'nde, midilli atın yanağından ısırdığı 4 aylık Miran Ege Çelebi, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Şenlikte atın ısırdığı bebek yaralandı

Muğla Yörük Obaları Derneği'nce 13'üncü Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği  gerçekleştirildi. Muğla Valiliği, Büyükşehir ve Menteşe belediyeleri desteğiyle Düzeyn mevkisinde gerçekleştirilen şenlikte, davul zurna eşliğinde geçit töreni yapıldı. Törende, yörük kadın ve erkekleri, yöresel çalgılar eşliğinde bölgelerine has oyunları sergiledi. Şenlik kapsamında yaylanın farklı noktalarına kurulan kıl çadırlarda yörük kültürü, kullandıkları malzemeler, çalgıları ve yemekleri tanıtıldı. Kurulan stantlarda yöresel ürünlerin satışı gerçekleştirildi.

Şenliğe katılanlardan Özgür ve Kahraman Çelebi çifti, hatıra kalması amacıyla 4 aylık bebekleri Miran Ege'nin midilli atı ile fotoğrafını çektirmek istedi. Atın sağ yanağını ısırdığı Miran Ege kanlar içinde kaldı. Ailenin kendi imkanları ile özel hastaneye yetiştirdiği Miran bebek tedavi altına alındı. Miran'ın ameliyat olacağı öğrenilerken, baba Çelebi, hastaneden taburcu olduktan sonra atın sahibinden şikayetçi olacağını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Feke’de otomobil uçuruma düştü: 2 yaralı21 Ağustos 2022 Pazar 19:41
  • Tunceli'de örtü yangını21 Ağustos 2022 Pazar 18:54
  • İnşaat temelinde biriken suya giren İhsan'ın durumu ağır21 Ağustos 2022 Pazar 17:56
  • Manisa'da orman yangını21 Ağustos 2022 Pazar 16:43
  • İzmit'te TIR devrildi, şoför yaralı21 Ağustos 2022 Pazar 15:46
  • Baraj gölüne atlayan baba, kurtarmak istediği kızıyla boğuldu; oğlu tedavi altında21 Ağustos 2022 Pazar 15:44
  • Yüzde 73’ü kadın21 Ağustos 2022 Pazar 11:56
  • Sultangazi'de lokantada çıkan yangına itfaiye müdahale etti20 Ağustos 2022 Cumartesi 22:34
  • İki minibüs çarpıştı: 14 yaralı20 Ağustos 2022 Cumartesi 21:42
  • Gaziantep'te kazaya karışan otobüsün İstanbul'dan çıkış anları kamerada20 Ağustos 2022 Cumartesi 19:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti