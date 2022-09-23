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Şenol Güneş Beşiktaş ile mi anlaştı? Şenol Güneş İstanbul'a geldi

Son günlerde adı yeniden Beşiktaş ile anılan Şenol Güneş, İstanbul'a geldi.
Şenol Güneş Beşiktaş ile mi anlaştı? Şenol Güneş İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın son iki maçta 5 puan kaybı yaşamasının ardından özellikle sosyal medyada sürekli trend topic olan Şenol Güneş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'yi ziyaret etti. Güneş, kendisi gibi Trabzonlu olan ve geçen Haziran ayında TİM Başkanı seçilen Gültepe'ye tebrik ziyaretinde bulundu.

Milli takımdan sonra takım almadı

Güneş'in Gültepe'yi ziyaretine dair herhangi bir basın bilgilendirilmesi yapılmadı. Son günlerde adı yeniden Beşiktaş ile anılan Güneş, 2021'de A Milli Takım 'ı bıraktığından beri takım çalıştırmıyor. Güneş, Beşiktaş ile 2015/16 ve 2016/17 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, 2002'de Dünya üçüncüsü yaptığı A Milli Takım'ı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na taşıdı. Ancak turnuvadan puansız dönünce eleştiriler artmış ve görevinden bir süre sonra ayrılmıştı. 

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