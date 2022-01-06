Şentop, milletvekillleriyle futbol maçı yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerinden oluşan Meclis futbol takımının antrenmanına katılarak, vekiller ile maç yaptı.

Meclis Başkanı Şentop, sabah saatlerinde Maden Teknik Arama (MTA) Sosyal Tesisleri'nde, Meclis futbol takımının antrenmanına katıldı. Meclis futbol takımı, ısınma hareketlerinin ardından iki takım olarak karşılıklı maç yaptı. Karşılaşmada, Şentop'un da yer aldığı takım sahadan 7-3 galip ayrılırken, 3 gole Şentop imza attı.

Yaklaşık 20 yıldır dünya parlamentolarıyla spor müsabakalarına katılan Meclis Parlamenterler Spor Kulubü Futbol Takımı, haftanın 2 günü MTA sosyal tesislerinde antrenmanlarını sürdürüyor. Pandemi koşulları elverdiği ölçüde turnuvalara katılım sağlayan takım, son olarak iki ay önce Romanya'da yapılan turnuvaya katılmıştı