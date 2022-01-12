  • BIST 2.064,21
  • Altın 772.95010
  • Dolar 13.2896
  • Euro 15.1711
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 5 °C
»

Şentop, Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanını kabul etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanı Rüstem Umerov ve beraberindeki parlamenter heyetini kabul etti.
Şentop, Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanını kabul etti

Meclis Başkanı Şentop, kabulde yaptığı konuşmada, Ukrayna ile bir yandan mevcut iş birliği alanlarının derinleştirildiğini, diğer yandan da yeni iş birliği alanları oluşturulduğunu söyledi. İki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin de artmakta olduğunu ifade eden Şentop, Ukrayna ile 2021'de 7,3 milyar dolara yükselen ikili ticaret hacminin yeterli olmadığını vurgulayarak, "10 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz baki" dedi.

Türkiye'nin, Ukrayna'da yaşanan sorunların barışçıl yollarla çözümü için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirten Şentop, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve siyasi egemenliğine tam desteğimizi bir kez daha teyit etmek isterim" diye konuştu.

Ermeni tezlerini destekleyen yasa tasarılarının geri çekilmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Şentop, "İlişkilerimizi böyle işlerle gölgelemek isteyenlerin azınlıkta olduğunu, Ukrayna yönetiminin bu konuda baştan beri sağduyulu ve ilkesel bir yaklaşım ortaya koyduğunu biliyoruz. Bunlar karşısında sağduyulu yaklaşımın sürmesini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şentop ayrıca, Ukrayna'da faaliyet gösteren FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devrine yönelik Türkiye'nin beklentisini hatırlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ELDER'den elektrik faturalarındaki kademeli tarifeye ilişkin açıklama12 Ocak 2022 Çarşamba 16:32
  • Putin'den korkutan açıklama: Yalnızca 2 haftamız var12 Ocak 2022 Çarşamba 16:20
  • Kar nedeniyle yolda mahsur kalan 8 TIR'ın şoförleri kurtarılmayı bekliyor12 Ocak 2022 Çarşamba 16:11
  • Metroda kadın yolculara bıçak çekip hakaret eden zanlı hakkında hapis istemi12 Ocak 2022 Çarşamba 15:37
  • HDP'li Semra Güzel'in PKK kampındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı12 Ocak 2022 Çarşamba 15:30
  • Marmaris'te su basan ev, iş yeri ve caddelerde temizlik yapılıyor12 Ocak 2022 Çarşamba 15:24
  • Karadeniz'de doğal afetlerde zarar gören çiftçilere 50 milyon lira ödeme yapıldı12 Ocak 2022 Çarşamba 15:23
  • HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı için tarih belli oldu12 Ocak 2022 Çarşamba 14:55
  • Hırsızlık şüphelisi, kuzeninin motosikletini de çalmış12 Ocak 2022 Çarşamba 14:51
  • Yeni Zigana Tüneli'nde ışık yarın görünecek12 Ocak 2022 Çarşamba 14:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti