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Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Macaristan'da düzenlenen organizasyonda 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu.
Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları sona erdi.

Serbest stilde 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye, 141 puanla takım halinde Avrupa ikincisi oldu.

Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk altın, Süleyman Atlı gümüş, Münir Recep Aktaş, Muhammet Akdeniz ve Osman Göçen bronz madalya aldı.

125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'yi 5-2 yenen Taha, kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Serbest stilde Azerbaycan 159 puanla birinci olurken, Gürcistan, Türkiye'nin ardından 133 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarın kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final yapılacak.

53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu, 62 kiloda Yağmur Çakmak, 65 kiloda Aslı Tuğcu ve 72 kiloda Buse Çavuşoğlu mindere çıkacak.

2 altın, 1 bronz maçı var
Şampiyonada yarın akşam seansında 76 kiloda olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar Yiğit, 50 kiloda da Evin Demirhan Yavuz altın madalya için mindere gelecek.

Kadınlar 55 kiloda Türkiye'yi temsil eden Bedia Gün de bronz madalya maçı yapacak.

Kasapoğlu, madalya kazanan güreşçileri tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda altın madalya alan sporcular erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül ile 92 kiloda Feyzullah Aktürk, 61 kiloda gümüş madalya kazanan Süleyman Atlı ve 86 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Osman Göçen'i tebrik etti.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağın dalgalandırılması ve İstiklal Marşı'nın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kasapoğlu, "Elde ettikleri derecelerle bizleri gururlandıran milli sporcularımıza gelecekte katılacakları uluslararası müsabakalarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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