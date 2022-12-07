Şereflikoçhisar’da inşa edilecek TOKİ sosyal konutları için ihale tarihi belirlendi

Şereflikoçhisar’da inşa edilecek 360 sosyal konut için ihale tarihi açıklandı.

Belediye Başkanı Memiş Çelik, bu proje için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ve TOKİ Başkanlığına teşekkür ettiklerini belirterek, projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

İKİNCİ ETABA BAŞLANIYOR

AK Parti İlçe Başkanı Erkan Seyhan ile konutların ilçeye kazandırılması için yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Çelik, şehirleşme adımlarının hızla atıldığı şehrimize ikinci etap TOKİ konutlarının kazandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

İHALE 6 OCAK’TA

Boğaziçi Mahallesi sınırları içerisinde hayata geçirilecek olan 360 konut inşaatı ile alt yapı ve çevre düzenlenmesi işinin ihalesinin 6 Ocak 2023'te saat 14.00'te yapılacağını kaydeden Çelik, hayırlı olması dileğinde bulundu.

AÇIK USÜL İLE YAPILACAK

İhalenin açık usül ile yapılacağını belirten Çelik, "Tünel kalıp sistemiyle 360 konut inşaatı ile alt yapı ve çevre düzenlemesi işinde yer teslim tarihinden itibaren 450 takvim gününde çalışmalar tamamlanacak." dedi.

